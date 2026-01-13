Ο Ρομπέρτο Κούστας, γιος του ισχυρού άνδρα της Danaos Corporation, Γιάννη Κούστα, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές στον δρόμο για τη φετινή Eurovision. Παρά το επιστημονικό του υπόβαθρο, ο νεαρός καλλιτέχνης κυνήγησε το μουσικό του όνειρο και πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού πριν από λίγες ημέρες, το τραγούδι του προκρίθηκε στα επικρατέστερα, περιμένοντας πλέον την ψήφο του κοινού για το μεγάλο εισιτήριο.

Ο Ρομπέρτο Κούστας γνωστός και ως D3lta

Mαλιστα, ο ίδιος βρίσκεται «ανάμεσα στους δέκα καλλιτέχνες που αξίζει να παρακολουθήσετε το 2026», σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό «Rolling Stone», έχοντας, ήδη, βάλει τις βάσεις για διεθνή καριέρα.

Το 2025 ο Ρομπέρτο Κούστας, γνωστός και ως D3lta άνοιξε τη συναυλία του JC Stewart και πραγματοποίησε headline περιοδείες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Πλέον έχει προγραμματίσει περισσότερες συναυλίες και την ίδια στιγμή προετοιμάζεται για το μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας του, ένα πλήρες μουσικό άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά με ήχους βρετανικής ποπ.

Ποιος είναι ο Ρομπέρτο Κούστας

Ο Ρομπέρτο Κούστας δεν περιορίζεται μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς διαγράφει μια αξιοσημείωτη πορεία στον επιχειρηματικό στίβο. Ο γιος του Γιάννη Κούστα και της Κλοντίν Καρμπονάρο διαθέτει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ, έχοντας ολοκληρώσει σπουδές Μηχανολόγου-Μηχανικού στο Λονδίνο και Πληροφορικής στην Οξφόρδη. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους δυναμικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς στη διεθνή ναυτιλία, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με το όραμά του.

Πρωτοπόρος στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ναυτιλία, ο Ρομπέρτο Κούστας συνίδρυσε με τον Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο την DeepSea Technologies. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια προηγμένη πλατφόρμα που επιτρέπει την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πλοίων σε πραγματικό χρόνο. Μέσω της χρήσης AI, οι πλοιοκτήτες και οι ναυλωτές λαμβάνουν άμεσα κρίσιμα δεδομένα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα του στόλου τους.

Η DeepSea, με έδρα την Αθήνα, αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα ελληνικού tech startup. Ήδη από το 2020, η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη λονδρέζικη ETF Partners, επιτρέποντάς της να επεκταθεί γρήγορα. Σήμερα, απασχολεί περισσότερα από 40 εξειδικευμένα στελέχη, προσφέροντας λύσεις παρακολούθησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για ναυτιλιακές εταιρείες και ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρομπέρτο Κούστας προέρχεται από ένα μείγμα επιχειρηματικού – καλλιτεχνικού περιβάλλοντος, καθώς ο πατέρας του Γιάννης παίζει πιάνο, ενώ η μητέρα του σχεδιάζει κοσμήματα.

Με πληροφορίες από: financialreport.gr

