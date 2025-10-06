Του Γιάννη Τσίρου

Οι πελάτες του χαμένου στον κάμπο της Κατερίνης track stop, κοιτούσαν με απορία την παρέα των ανδρών με την βαριά αγγλική προφορά, τα tattoo και τα piercings, που απολάμβαναν χαλαρά καφέ και breakfast, κάτω από τον βροχερό ουρανό της Πιερίας. Στο βάθος του τεράστιου πάρκινγκ, οι ασημένιες νταλίκες είχαν την ένδειξη «STAGE TRACK» στη μούρη τους, μοναδικό στοιχείο γι’ αυτό που έφερε τόσους Άγγλους φορτηγατζήδες στη σκιά του Ολύμπου…

«Stage», σκηνή αγγλιστί, φορτωμένη σε 21 νταλίκες, μαζί με εξοπλισμό ήχου και πολλά άλλα απαραίτητα για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της χρονιάς, όχι στην Ελλάδα, αλλά στην γειτονική Τουρκία και την αγαπημένη Κωνσταντινούπολη: του Robbie Williams. Συναυλία που ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, με μία ανακοίνωση του βρετανού σούπερ σταρ που διάλεξε να ακυρώσει την συναυλία, προκειμένου να μην κινδυνέψει ούτε ένας από τους ακροατές και fan του, παρά να παραβλέψει τις εναντίον του απειλές, με εξασφαλισμένη πλήρως την δική του ασφάλεια.







Απειλές που δεν έγιναν όταν ανακοινώθηκε το μέγα μουσικό γεγονός, αλλά αυξάνονταν τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Μέση Ανατολή, αναμένοντας την κατάληξη της διαμεσολάβησης του πλανητάρχη και την αποδοχή της ή όχι από την Χαμάς και τους Παλαιστίνιους.

Το μένος των Τούρκων πολιτών και πολιτικών και των ακόμη περισσότερων φιλοπαλαιστινιακών ΜΚΟ της Τουρκίας, προκάλεσε το γεγονός ότι ο Williams είναι παντρεμένος με Αμερικανοτουρκάλα Εβραία και τα παιδιά τους είναι επίσης Εβραίοι. Ο «απόλυτος σύγχρονος showman» είχε δηλώσει πέρυσι -σε συναυλία στο Ισραήλ- ότι η αγάπη και ο σεβασμός που τρέφει για την χώρα και τον λαό της, τον «έσπρωξε» στην απόφαση να μην έχει αντίρρηση να ακολουθήσουν τα παιδιά τους την θρησκεία της μητέρας τους, ενώ ο ίδιος έχει στο χέρι του κι ένα τατουάζ με την λέξη «simcha» (ευτυχία στα εβραϊκά).

Κι έτσι… το κονβόι με τον εξοπλισμό της τελευταίας συναυλίας της φετινής παγκόσμιας περιοδείας και πρώτης του στην Τουρκία, ξεκουράστηκε στην Κατερίνη, μακριά από την εθνική οδό, πιθανώς για λόγους ασφαλείας επίσης…

Ο επικεφαλής του, αποφεύγει να πει πολλά, είναι γεμάτος tattoo και piercings, “like Robbie”, είναι 30 χρόνια «στην δουλειά» και για τον Robbie και για πολλούς άλλους παλιότερα, ένα έχει να πει για την ακύρωση της συναυλίας και τους πραγματικούς λόγους της: “… bloody politics, mate… politics. And we are heading home. You write down the rest…”.

