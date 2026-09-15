Έντονο ενδιαφέρον και ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες με τον Σταμάτη Γονίδη.

Στα συγκεκριμένα πλάνα, ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης εμφανίζεται αλλαγμένος σε σχέση με την εικόνα που έχει συνηθίσει το κοινό του. Αρκετοί μάλιστα ήταν εκείνοι που έσπευσαν να σχολιάσουν πως φαίνεται να έχει χάσει τη γνώριμη ενέργεια και τη σπίθα που τον χαρακτήριζε πάντα πάνω στη σκηνή, όταν ερμήνευε τις μεγάλες του επιτυχίες.

Στο συγκεκριμένο βίντεο που έχει μαζέψει χιλιάδες like και αρκετά σχόλια φαίνεται ο Σταμάτης Γονίδης να τραγουδά πάνω στη πίστα και από κάτω να επικρατεί χαμός. Ωστόσο, κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν με αρνητικό τρόπο την εμφάνισή του γράφοντας ότι μοιάζει με «ρομπότ». Φυσικά, υπάρχουν και οι πιστοί θαυμαστές του που τον υποστήριξαν και έγραψαν όμορφα σχόλια για εκείνον, ενώ αναφέρθηκαν στον καλλιτέχνη ως «άρχοντα» και «δάσκαλο».

Δείτε μερικά σχόλια

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