Στιγμές έντονης ανησυχίας προκάλεσε ο Rod Stewart κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Γιούτα, όταν φάνηκε να αντιμετωπίζει σοβαρή δυσφορία ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

Ο 81χρονος θρυλικός ροκ σταρ δυσκολεύτηκε εμφανώς να συνεχίσει την εμφάνισή του, στηριζόμενος σε εξοπλισμό της σκηνής και σε έναν στύλο, ενώ κάποια στιγμή χρειάστηκε να του παρασχεθεί φιάλη οξυγόνου από το προσωπικό του.

Μετά από μερικές βαθιές ανάσες, ο καλλιτέχνης κατάφερε να συνεχίσει τη συναυλία, την οποία ολοκλήρωσε καθισμένος σε καρέκλα, δείχνοντας ωστόσο αποφασισμένος να μείνει μέχρι το τέλος μπροστά στο κοινό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε συναυλία στο West Valley City, μια περιοχή με αυξημένο υψόμετρο, γεγονός που ενδέχεται να επιβάρυνε την κατάστασή του.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί ακύρωση εμφάνισής του λόγω προβλήματος υγείας, με τον ίδιο να έχει αναφερθεί σε λοίμωξη του αναπνευστικού που τον ταλαιπώρησε πρόσφατα.

Παρά τη δύσκολη στιγμή, ο Rod Stewart κατάφερε να ολοκληρώσει τη βραδιά, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού για την προσπάθειά του.

Rod Stewart Needs Oxygen Tank During Utah Concert, Video https://t.co/A2LOJG0BEN — TMZ (@TMZ) June 20, 2026

Πηγή: pagesix.com

Govastiletto.gr – Μέσα στην εντυπωσιακή έπαυλη του Rod Stewart στο Λος Άντζελες