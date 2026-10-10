Στην Αθήνα βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες ο Romain Gavras και η Emily Ratajkowski, με αφορμή την επίσημη προβολή της ταινίας «Θυσία» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, ο 45χρονος Ελληνογάλλος σκηνοθέτης, η 35χρονη Αμερικανίδα σταρ και ο Vincent Cassel απόλαυσαν γεύμα με θέα την Ακρόπολη στο εστιατόριο «Αττικός», καλεσμένοι της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη-Βαρδινογιάννη και του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου.

Το ζευγάρι, που έφτασε στην Ελλάδα με διαφορετικές πτήσεις, εθεάθη το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στο cafe-bar Odeon στο Μετς να απολαμβάνει τη βόλτα του με φιλική παρέα, ενώ η αναχώρησή τους έγινε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Ο φακός του ΟΚ! απαθανάτισε την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη με τον Vincent Cassel, τον Romain Gavras και την Emily Ratajkowski στο εστιατόριο Αττικός.

govastiletto.gr – Emily Ratajkowski: Η σέξι εμφάνιση στο πλευρό του Romain Gavras στην ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Sacrifice»