Ο Romain Gavras ετοιμάζεται για μία κοινή εμφάνιση στην Αθήνα με την διάσημη σύντροφό του και μοντέλο, Emily Ratajkowski με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη, «Θυσία» (Sacrifice).

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Romain Gavras γεννήθηκε στο Παρίσι το 1981 και είναι γιος του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Είναι επίσης σκηνοθέτης, γνωστός για τα εντυπωσιακά μουσικά βίντεο και τις κινηματογραφικές του ταινίες.

Έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και έχει επηρεαστεί από την ελληνική κουλτούρα και τους μύθους, παρόλο που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γαλλία.

Ο γοητευτικός σκηνοθέτης όπως έχει γίνει γνωστό αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 19:30 θα βρεθεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για την ελληνική πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Θυσία». Μάλιστα στο πλευρό του θα βρίσκεται η σέξι Emily Ratajkowski γεγονός που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα.

Με το προσωπικό της στυλ να αποτελεί συχνά σημείο αναφοράς στη μόδα, η Emily Ratajkowski θα προσθέσει τη δική της λάμψη στην πρεμιέρα.

To love story του ζευγαριού

Από τις αρχές του 2026, βρίσκεται σε σχέση με το διάσημο μοντέλο και ηθοποιό Emily Ratajkowski. Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στο Instagram τον Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα η σταρ της σειράς “Too Much”, Emily επιβεβαίωσε τον γάμο τους όταν μοιράστηκε μια παρουσίαση φωτογραφιών τον Φεβρουάριο του 2026, η οποία ξεκινούσε με μια τρυφερή φωτογραφία της ίδιας και του Γαβρά. Η λεζάντα είχε μόνο emojis με φωτιές. Δεν είναι σαφές πώς γνωρίστηκαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily Ratajkowski (@emrata)

Έκτοτε έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές δημόσιες εμφανίσεις, όπως σε ταξίδι τους στη Ρώμη και στα βραβεία MTV VMAs ενώ το καλοκαίρι πέρασαν μέρος των διακοπών τους στην Σίφνο.

Emily Ratajkowski passionately kisses Dua Lipa’s ex boyfriend Romain Gavras while on holiday in Rome https://t.co/HOloQappJf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 3, 2026

Το σημείωμα του σκηνοθέτη Romain Gavras

«Γεννήθηκα σε μια οικογένεια ανθρώπων του κινηματογράφου, οι οποίοι πίστευαν ακράδαντα ότι οι ταινίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο ή, έστω, την αντίληψή μας γι’ αυτόν. Ο Έλληνας πατέρας μου μού διάβαζε μύθους· ο Walt Disney δεν είχε θέση στο σπίτι μας. Μεγάλωσα με ιστορίες για ήρωες που έκαναν μεγαλειώδεις πράξεις, που ρίχνονταν στη φωτιά, και για τον Ήφαιστο που σφυρηλατούσε όπλα μέσα σε ένα ηφαίστειο.

Αυτή η ιδέα της αλλαγής του κόσμου είχε κεντρική θέση στην ανατροφή μου – σε τέτοιον βαθμό που, ως παιδί, ήθελα να γίνω Έλληνας αυτοκράτορας (αφού είχα συνειδητοποιήσει από πολύ μικρή ηλικία ότι οι πρόεδροι δεν έχουν αρκετή εξουσία). Τελικά, μετρίασα τις φιλοδοξίες μου και έγινα σκηνοθέτης.»

«Για μένα, ο κινηματογράφος είναι η προσπάθεια να αντλήσω νόημα από έναν κόσμο που δεν καταλαβαίνω – έναν κόσμο παράλογο, όμορφο, μικροπρεπή, βίαιο και γεμάτο χάρη, συχνά όλα αυτά μέσα στο ίδιο κάδρο. Με τη «Θυσία», θέλω το κοινό να νιώσει το ίδιο χάος και το ίδιο δέος.»

Η νέα ταινία του Romain Gavras είναι μια σατιρική περιπέτεια δράσης με εκρηκτικές εικόνες και έχει ένα all-star καστ: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault, John Malkovich και Charli XCX.

Η πολυσυζητημένη προσωπική ζωή του σκηνοθέτη

Η προσωπική ζωή του Romain Gavras απασχολεί συχνά τα μέσα ενημέρωσης, καθώς ο σκηνοθέτης έχει κάνει σχέσεις με παγκοσμίως γνωστές προσωπικότητες της pop κουλτούρας και της μόδας.

Πριν τη σχέση του με την Emily Ratajkowski, είχε σχέση με τη διάσημη pop star, Dua Lipa. Οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών, αλλά χώρισαν μετά από περίπου οκτώ μήνες.

Πριν από τη Dua Lipa, ο Γαβράς ήταν σε σχέση με την επίσης γνωστή Βρετανίδα τραγουδίστρια Rita Ora από το 2020 έως τις αρχές του 2021.

Ο Romain Gavras έχει επίσης μια κόρη στην εφηβεία από προηγούμενη σχέση του, την οποία κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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