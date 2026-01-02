Με έναν πολύ ρομαντικό τρόπο υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο σύντροφός της, Νεκτάριος Λεμονίδης.

Η γνωστή δημοσιογράφος και επιχειρηματίας μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από την Πρωτοχρονιά, όπου το ζευγάρι φαίνεται να αλλάζει τη χρονιά μαζί, χαμογελαστοί και εμφανώς αγαπημένοι.

Σε ένα από τα πιο γλυκά στιγμιότυπα, η Ελίζαμπεθ και ο Νεκτάριος ανταλλάσσουν ένα φιλί, κρατώντας ποτήρια σαμπάνιας, ενώ η εικόνα αποπνέει αγάπη, οικειότητα και γιορτινή διάθεση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελίζαμπεθ καλωσόρισε το 2026 γράφοντας: «Welcome 2026. Cheers to 365 new changes! Happy New Year 2026», προσθέτοντας ευχές για υγεία, φως, ευτυχία, επιτυχίες, χαμόγελα, ευημερία και ευλογία, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι γέμισαν γρήγορα την ανάρτηση με likes και θερμά σχόλια, στέλνοντας τις δικές τους ευχές στο ζευγάρι.

