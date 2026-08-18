Στη Μύκονο βρέθηκε ο Romeo Beckham, γιος του David και της Victoria Beckham, και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητος.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τον κατέγραψε στα Ματογιάννια, να περπατά χέρι χέρι και ιδιαίτερα χαλαρός με την σύντροφό του, την 24χρονη Βρετανίδα Kim Turnbull.

Η Kim είναι μοντέλο και DJ από το Λονδίνο. Ξεκίνησε το μόντελινγκ το 2017 και έχει συνεργαστεί με γνωστά fashion brands, ενώ παράλληλα έχει χτίσει τη δική της πορεία στη μουσική, πραγματοποιώντας εμφανίσεις ως DJ σε σημαντικές πόλεις και events.

Ο Romeo Beckham, 23 ετών, έχει ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή από τον πατέρα του. Αν και ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί δυναμικά στον χώρο της μόδας, έχοντας ήδη περπατήσει σε μεγάλες πασαρέλες και πραγματοποιώντας το 2026 το ντεμπούτο του στο Met Gala.

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο, με τους δυο τους να δείχνουν ιδιαίτερα αγαπημένοι κατά τη βόλτα τους στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια.

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