Σε μια εξομολόγηση ψυχής προχώρησε ο αγαπημένος παίκτης του Ολυμπιακού, Ροντινέι, μιλώντας στη Μαρία Κολλιάτσα και το περιοδικό Hello!. Ο Βραζιλιάνος άσος γύρισε τον χρόνο πίσω στα δύσκολα παιδικά του χρόνια, περιγράφοντας τις αντιξοότητες που τον σμίλεψαν, ενώ αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην οικογενειακή του ευτυχία. Μάλιστα, δεν δίστασε να απαντήσει για το αν ο ίδιος και η σύζυγός του, Νίνα, σκέφτονται να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους, αποκτώντας ένα τέταρτο παιδί μετά τις τρεις κόρες τους.

Τα παιδικά σου χρόνια ήταν πολύ σκληρά;

Πέρασα δύσκολα χρόνια. Σε πάρα πολύ μικρή ηλικία έχασα τη μητέρα, τον πατέρα και τη γιαγιά μου και έμεινα μόνος μου. Μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα, όμως, έγινα αυτός που είμαι σήμερα. Κι αυτό είναι σημαντικό.

Όλα αυτά τα δύσκολα σε πείσμωσαν ώστε να κερδίσεις τη ζωή;

Έμαθα να θέλω να παλεύω περισσότερο, να προσπαθώ ακόμα πιο πολύ για να πετύχω μεγάλα πράγματα. Όταν η ζωή μου ήταν τόσο άσχημη, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να ονειρεύομαι και να αγωνίζομαι για τα όνειρά μου. Σκεφτόμουν ότι κανείς δε θέλει να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα, όμως ακριβώς αυτά έπρεπε να χρησιμοποιήσω για να γίνω αυτό που ήθελα. Έτσι κι έκανα και σήμερα είμαι εδώ. Μετέτρεψα τη δυσκολία σε κίνητρο. Αυτό ήταν το όπλο μου για να προχωρήσω.

Από που αντλούσες δύναμη;

Κατ’ αρχάς, τη δύναμη την παίρνω από τον Θεό. Έχω πολύ μεγάλη πίστη στον Θεό και πάντα σκεφτόμουν ότι Εκείνος θα μου δείξει το δρόμο που πρέπει να βαδίσω. Ήξερα ότι κάπου θα φτάσω, δε το έβαλα κάτω ποτέ.

Αν κοιτάξεις πίσω, θεωρείς ότι είσαι τυχερός με την πορεία της ζωής σου;

Φυσικά! Επιπλέον νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ που είμαι.

Αν έβαζες έναν τίτλο στη ζωή σου, ποιός θα ήταν αυτός;

Πατέρας τριών κοριτσιών.

Σκέφτεστε με τη σύζυγό σου να κάνετε και τέταρτο παιδί;

Είμαι ευτυχισμένος με τις κόρες μου. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει η σκέψη για τέταρτο παιδί.

