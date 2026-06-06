Απρόοπτη αλλαγή σημειώθηκε στο πρόγραμμα της Rosalia, καθώς η δημοφιλής Ισπανίδα τραγουδίστρια αναγκάστηκε να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας μιας οικογενειακής έκτακτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω του Kaseya Center στο Μαϊάμι, το οποίο ενημέρωσε ότι οι συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για τις 4 και 6 Ιουνίου δεν θα πραγματοποιηθούν στις αρχικές τους ημερομηνίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η απόφαση δεν ήταν εύκολη για τη καλλιτέχνιδα, ωστόσο οι συνθήκες δεν της επέτρεψαν να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά της.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της προς τους θαυμαστές της για την αναστάτωση που προκαλεί η αναβολή.

Η ομάδα της περιοδείας εξετάζει ήδη νέες ημερομηνίες για τον επαναπρογραμματισμό των εμφανίσεων, ενώ οι κάτοχοι εισιτηρίων καλούνται να τα διατηρήσουν μέχρι να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Παρότι δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, η είδηση προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από τους θαυμαστές της Rosalia στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να της στέλνουν ευχές και μηνύματα στήριξης.

Προς το παρόν, η καλλιτέχνιδα δεν έχει προχωρήσει σε προσωπική τοποθέτηση πέρα από την επίσημη ανακοίνωση, ενώ αναμένεται σύντομα ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες των συναυλιών.

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