Η Rosalía αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη συναυλία της στο Μιλάνο, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε πάνω στη σκηνή.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στο Unipol Forum, στο πλαίσιο της περιοδείας της, ωστόσο από την αρχή φαινόταν πως δεν ήταν καλά.

Παρά την προσπάθειά της να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα, τελικά μίλησε στο κοινό και εξήγησε τι συμβαίνει.

Η ίδια αποκάλυψε ότι υπέφερε από σοβαρή τροφική δηλητηρίαση, λέγοντας πως είχε ήδη κάνει εμετούς στα παρασκήνια και ένιωθε εξαιρετικά αδύναμη.

Τόνισε ότι ήθελε να δώσει το καλύτερο δυνατό show, όμως η κατάστασή της δεν της το επέτρεπε, καθώς πονούσε και δυσκολευόταν να συνεχίσει.

Παρά την επιμονή της να μείνει στη σκηνή όσο περισσότερο μπορούσε, λίγο αργότερα ανακοίνωσε πως δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει τη συναυλία.

Το κοινό την αποχαιρέτησε με θερμό χειροκρότημα, δείχνοντας κατανόηση για την κατάσταση της υγείας της.

Rosalía ended her show in Milan mid-way due to food poisoning. She took the time to explain to the crowd before walking off stage. Wishing Rosalía a speedy recovery ❤️‍🩹

