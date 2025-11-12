Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με αφορμή το νέο της άλμπουμ «Lux», η Rosalía μίλησε για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε ότι τον τελευταίο μήνα απέχει από το σεξ.

Καλεσμένη στην εκπομπή La Revuelta του RTVE, η Καταλανή τραγουδίστρια εξήγησε ότι η λίμπιντό της έχει φάσεις και επηρεάζεται από την έντονη δουλειά και το άγχος. «Αυτή την περίοδο είμαι σε φάση αποχής. Όταν εργάζομαι με έντονους ρυθμούς, η σεξουαλική μου όρεξη μειώνεται σημαντικά», δήλωσε.

Το νέο της άλμπουμ περιλαμβάνει αρκετές αναφορές στην ερωτική της ζωή, με μερικούς στίχους να θεωρούνται υπονοούμενα για τον πρώην σύντροφό της, Ro Alejandro.

Ένας από τους στίχους λέει χαρακτηριστικά: «Η τοπική απογοήτευση, εθνικός καρδιοκατακτητής, ένας συναισθηματικός τρομοκράτης, η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου».

Σχολιάζοντας τους στίχους αυτούς, η Rosalía είπε: «Δεν υπάρχει μόνο ένα μαργαριτάρι. Γενικά, όλοι γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας», αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για προσωπικές αναφορές μέσα στο άλμπουμ της.

