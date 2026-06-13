Πριν από λίγες ημέρες, η Ισπανίδα τραγουδίστρια ανέβαλε προγραμματισμένες συναυλίες της στις ΗΠΑ εξαιτίας οικογενειακής έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοινώθηκε. Το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου, η Rosalia επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις στο TD Garden της Βοστώνης, όπου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, σχετικά με το λόγο που την υποχρέωσε να αναβάλει τις πρώτες ημερομηνίες της βορειοαμερικανικής σκέλης της περιοδείας της «LUX World Tour».

Απευθυνόμενη στο κοινό, η Ισπανίδα σταρ ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την κατανόηση που έδειξαν τις προηγούμενες ημέρες, εξηγώντας ότι προτεραιότητα είχαν οι άνθρωποι της οικογένειάς της. «Έπρεπε να απουσιάσω την περασμένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι πρέπει να έρχονται πρώτοι», είπε από τη σκηνή.

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@el_periodico 🎤 Rosalía ha vuelto al escenario y lo ha hecho con una imagen calculada al milímetro. La artista reapareció este jueves en Boston, donde retomó su LUX Tour 2026 después de cancelar tres conciertos en Florida por una “emergencia familiar”. Su regreso no solo confirmó la continuidad de la gira en Estados Unidos, sino que también dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: un nuevo ‘look’ de Dior, firma de la que es embajadora global. 🔁 Compártelo ♬ sonido original – El Periódico – El Periódico

Η τραγουδίστρια συνέχισε με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, αναφερόμενη στη δυσκολία που προκαλούν οι απρόβλεπτες και επώδυνες καταστάσεις. «Το να βρίσκομαι εδώ μαζί σας, μου θυμίζει ότι όταν συμβαίνει κάτι απρόσμενο και επώδυνο, μπορεί να είναι δύσκολο να συνεχίσεις. Όμως πραγματικά πιστεύω ότι αυτό αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θα κάνω αυτή τη συναυλία με όλη την αγάπη που έχω, και ελπίζω να υπάρχει κάτι σε αυτήν που θα πάρετε μαζί σας. Ειλικρινά, αυτό θα με έκανε πιο χαρούμενη. Σας αγαπώ πάρα πολύ», δήλωσε.

Μετά την επιστροφή της στη Βοστώνη, ο επόμενος σταθμός της περιοδείας της είναι το Τορόντο, όπου είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Scotiabank Arena.

govastiletto.gr – Rosalia: Αναβολή συναυλιών στις ΗΠΑ λόγω έκτακτης ανάγκης