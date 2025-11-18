Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Rosalia γράφει ιστορία στη βρετανική μουσική αγορά, καθώς σύμφωνα με την Official Charts Company έγινε η Ισπανίδα τραγουδίστρια με την κορυφαία επίδοση στα charts άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το νέο της άλμπουμ, «Lux», που κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη εβδομάδα, εκτοξεύτηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο νούμερο 4.

Μπροστά του βρίσκονται μόνο η Τέιλορ Σουίφτ με το The Life Of A Showgirl, η Ολίβια Ντιν με το The Art Of Loving και η Λίλι Άλεν με το West End Girl.

Η Ισπανίδα σταρ πέτυχε και τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα θέση της ως solo καλλιτέχνιδα στα βρετανικά singles charts: Το κομμάτι «Berghain», η συνεργασία της με Björk και Yves Tumor, έφτασε μέχρι το νούμερο 36.

Πριν από το «Lux», η Rosalia είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 42 με το «Motomami» (2022), ενώ η δισκογραφική της πορεία περιλαμβάνει και τα «Los Angeles» (2017) και «El Mal Querer» (2018), που την καθιέρωσαν στην Ισπανία πριν ανοίξει τα φτερά της διεθνώς.

