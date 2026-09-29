Τρυφερές στιγμές στο Παρίσι μοιράστηκαν η Rosalía και η Loli Bahia, με τις δύο γυναίκες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στη γαλλική πρωτεύουσα και να ανταλλάσσουν ένα φιλί στη μέση του δρόμου.

Η τραγουδίστρια και το μοντέλο πραγματοποίησαν μία ακόμη κοινή εμφάνιση, λίγους μήνες μετά τις πρώτες φωτογραφίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, και είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον.

Οι δυο τους βγήκαν για ψώνια και έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετες, κρατώντας σακούλες από καταστήματα και συζητώντας με χαλαρή διάθεση.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, ενώ συνέχισαν να περπατούν αγκαλιά και να γελούν.

Σε άλλα στιγμιότυπα από την ίδια έξοδο, η Rosalía και η Loli Bahia εμφανίζονται μαζί με φίλους τους, απολαμβάνοντας χρόνο στους δρόμους του Παρισιού.

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