Ο Ρότζερ Γουότερς έχει γράψει ιστορία με τους Pink Floyd, έχει τσακωθεί με πρώην συνεργάτες του, έχει ανταλλάξει βαριές κουβέντες με άλλους διάσημους μουσικούς και, μόλις τον περασμένο μήνα, έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον τραγουδιστή των Metallica «μ@λ@κ@» και «άσχετο από μουσική». Τώρα, στα 83 του χρόνια, ο άνθρωπος που βρίσκεται σχεδόν μονίμως σε κάποια αντιπαράθεση ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη ένα διαζύγιο στο βιογραφικό του. Το πέμπτο.

Ο συνιδρυτής των Pink Floyd κατέθεσε στις 10 Νοεμβρίου αίτηση διαζυγίου από την Καμίλα Τσάβις στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο που είχε ξεκινήσει το 2021 με μεγάλες προσδοκίες.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, η υπόθεση έχει καταχωριστεί ως αμφισβητούμενο διαζύγιο, πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα σημαντικό ζήτημα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει άλυτο. Οι λόγοι του χωρισμού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η είδηση έχει μια ιδιαίτερη ειρωνεία, καθώς τον Οκτώβριο του 2021 ο Γουότερς είχε ανακοινώσει πανευτυχής τον γάμο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Είμαι τόσο ευτυχισμένος, επιτέλους βρήκα αυτήν που θα μείνει».

Πέντε χρόνια αργότερα, το «επιτέλους» αποδείχθηκε μάλλον πρόωρο.

Από τα «υπέροχα ζυγωματικά» στην αίτηση διαζυγίου

Η γνωριμία του Γουότερς με την Καμίλα Τσάβις είχε ξεκινήσει με μια αρκετά ασυνήθιστη ατάκα. Εκείνη εργαζόταν στις μεταφορές κατά τη διάρκεια συναυλιών του και ήταν υπεύθυνη για τις διαδρομές του από το ξενοδοχείο στον χώρο των εμφανίσεών του.

Ο μουσικός είχε αφηγηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι την παρατηρούσε από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, ώσπου κάποια στιγμή αποφάσισε να της μιλήσει. «Σου έχει πει ποτέ κανείς ότι έχεις υπέροχα ζυγωματικά;», τη ρώτησε.

Αυτή ήταν, όπως είχε περιγράψει, η αρχή του ειδυλλίου τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2021, με τον Γουότερς να μοιράζεται φωτογραφίες από την τελετή και να εμφανίζεται πεπεισμένος ότι είχε βρει την ιδανική σύντροφο.

Πριν από την Τσάβις, είχε παντρευτεί την Τζούντιθ Τριμ, την Κάρολιν Κρίστι, την Πρισίλα Φίλιπς και τη Λόρι Ντέρνινγκ. Από τους προηγούμενους γάμους του έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

«Έχει IQ περίπου τρία»: Η επίθεση στον τραγουδιστή των Metallica

Η τελευταία μεγάλη δημόσια σύγκρουση του Γουότερς σημειώθηκε μόλις τον Οκτώβριο, όταν έβαλε στο στόχαστρο τον Τζέιμς Χέτφιλντ, τραγουδιστή και κιθαρίστα των Metallica.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του Χέτφιλντ κατά τη διάρκεια συναυλίας των Metallica στο Sphere του Λας Βέγκας, στις 10 Οκτωβρίου. Ο Χέτφιλντ είχε εξηγήσει στο κοινό ότι το συγκρότημα δεν ανεβαίνει στη σκηνή για να επιβάλει πολιτικές απόψεις στους θεατές, αλλά για να τους προσφέρει μουσική και μια ευκαιρία να ξεφύγουν από όσα συμβαίνουν στον κόσμο. «Η ατζέντα των Metallica είναι αγάπη, ενέργεια και δυνατή μουσική», είχε δηλώσει.

Ο Γουότερς, γνωστός για τις έντονες πολιτικές τοποθετήσεις του, δεν εκτίμησε καθόλου αυτή την προσέγγιση. Μιλώντας στο podcast της Κέιτι Χάλπερ, εξαπέλυσε μια προσωπική επίθεση εναντίον του Χέτφιλντ, αμφισβητώντας τόσο την ευφυΐα όσο και τις μουσικές του ικανότητες.

«Μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε γι’ αυτόν τον μαλάκα; Έχει IQ περίπου τρία. Δεν ξέρω γιατί ασχολούμαστε μαζί του, είναι ένα τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί. «Μπορεί να έχει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αλλά είναι μ@λ@κ@ς και δεν είναι μουσικός», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι είχε ακούσει τους Metallica να παίζουν με ακουστικά όργανα και ότι το αποτέλεσμα ήταν «απαίσιο».

Με τον Ντέιβιντ Γκίλμορ, ο καβγάς κρατάει δεκαετίες

Αν υπάρχει μια σχέση που αποδείχθηκε πραγματικά μακροχρόνια στη ζωή του Γουότερς, αυτή είναι η αντιπαλότητά του με τον Ντέιβιντ Γκίλμορ. Οι δύο μουσικοί δημιούργησαν μαζί ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα της ροκ μουσικής, όμως η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μία από τις πιο διάσημες συγκρούσεις στην ιστορία των συγκροτημάτων.

Όταν ο Γουότερς αποχώρησε από τους Pink Floyd το 1985, θεωρούσε ότι το συγκρότημα είχε ουσιαστικά ολοκληρώσει την πορεία του. Ο Γκίλμορ είχε διαφορετική άποψη και συνέχισε να χρησιμοποιεί το όνομα των Pink Floyd, οδηγώντας τη διαμάχη ακόμη και στις δικαστικές αίθουσες.

Παρά την ιστορική κοινή τους εμφάνιση στο Live 8 το 2005, οι σχέσεις τους δεν αποκαταστάθηκαν ουσιαστικά. Το 2023, η αντιπαράθεση πήρε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, όταν η σύζυγος του Γκίλμορ, Πόλι Σάμσον, κατηγόρησε δημόσια τον Γουότερς για αντισημιτισμό και για τη στάση του απέναντι στη Ρωσία.

Ο Γκίλμορ υποστήριξε δημόσια τη σύζυγό του, ενώ ο Γουότερς απέρριψε τις κατηγορίες.

Έτσι, μια συνεργασία που χάρισε στον κόσμο άλμπουμ όπως το «The Dark Side of the Moon», το «Wish You Were Here» και το «The Wall» εξακολουθεί να συνοδεύεται από μια προσωπική διαμάχη που μετρά πλέον περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Στο στόχαστρο και ο Τομ Γιορκ των Radiohead

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ δεν είναι ο μοναδικός διάσημος μουσικός που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή του Γουότερς. Ο Τομ Γιορκ των Radiohead έχει δεχθεί επανειλημμένα τις επιθέσεις του, κυρίως εξαιτίας της διαφωνίας τους για τις εμφανίσεις καλλιτεχνών στο Ισραήλ.

Η κόντρα ξεκίνησε το 2017, όταν οι Radiohead αποφάσισαν να εμφανιστούν στο Τελ Αβίβ, παρά τις εκκλήσεις καλλιτεχνών που υποστήριζαν το πολιτιστικό μποϊκοτάζ.

Ο Γιορκ είχε υπερασπιστεί την απόφαση του συγκροτήματος, εξηγώντας ότι το να δίνει ένας καλλιτέχνης συναυλία σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι υποστηρίζει την κυβέρνησή της.

Ο Γουότερς, που στηρίζει εδώ και χρόνια το κίνημα μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, δεν πείστηκε.

Τον Δεκέμβριο του 2024 αποκάλεσε τον Γιορκ «μ@λ@κ@», ενώ τον χαρακτήρισε ανασφαλή και ψυχολογικά επιβαρυμένο. Τον Οκτώβριο του 2025 επανήλθε, περιγράφοντάς τον ως «δειλό ανθρωπάκο» και δυσάρεστη παρέα.

Οι δύο μουσικοί έχουν ανταλλάξει δημόσιες τοποθετήσεις, με τον Γιορκ να επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Γουότερς χειρίστηκε τη διαφωνία τους.

Από τον Μπόνο μέχρι τις πολιτικές αντιπαραθέσεις

Στη λίστα των ανθρώπων με τους οποίους έχει συγκρουστεί ο Γουότερς βρίσκεται και ο Μπόνο των U2. Το 2024, ο πρώην μπασίστας των Pink Floyd επιτέθηκε στον Ιρλανδό τραγουδιστή για την αναφορά του στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Supernova, κατά τη διάρκεια συναυλίας των U2.

Ο Γουότερς χρησιμοποίησε ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον Μπόνο, σε μια ακόμη αντιπαράθεση που συνδεόταν με τις διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις τους για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι πολιτικές παρεμβάσεις του Γουότερς έχουν προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις, ιδίως για τις απόψεις του σχετικά με το Ισραήλ και τη Ρωσία. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού και υποστηρίζει ότι οι θέσεις του υπαγορεύονται από την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πέντε γάμοι και μια ατάκα που δεν γέρασε καλά

Μέσα σε όλα αυτά, ο πέμπτος γάμος του Ρότζερ Γουότερς φαίνεται πως έφτασε στο τέλος του.

Η Καμίλα Τσάβις ήταν η γυναίκα για την οποία ο μουσικός είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε βρει επιτέλους τη σύντροφο που θα έμενε δίπλα του. Πλέον, οι δυο τους βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου, χωρίς να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στον χωρισμό τους.

Ο Γουότερς εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της ροκ, με μια καλλιτεχνική κληρονομιά που δύσκολα αμφισβητείται. Ταυτόχρονα, όμως, η δημόσια εικόνα του συνοδεύεται από έναν εντυπωσιακά μεγάλο κατάλογο προσωπικών και μουσικών συγκρούσεων.

Με τον Γκίλμορ δεν μιλιούνται, με τον Γιορκ ανταλλάσσουν προσβολές, τον Χέτφιλντ τον θεωρεί περίπου άσχετο από μουσική και τώρα ετοιμάζεται να χωρίσει για πέμπτη φορά.

Τελικά, για τον άνθρωπο που συνέβαλε στη δημιουργία του «The Wall», οι τοίχοι στις ανθρώπινες σχέσεις αποδεικνύονται πολύ πιο εύκολο να γκρεμιστούν.