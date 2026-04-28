Στο Ρουκ Ζουκ δεν λείπουν ποτέ οι απρόβλεπτες στιγμές, όμως αυτή τη φορά ένας παίκτης κατάφερε να ξεχωρίσει με τις απαντήσεις του, προκαλώντας γέλιο, αλλά και έκπληξη.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η Ζέτα Μακρυπούλια ρώτησε ποιος ήταν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ωστόσο ο διαγωνιζόμενος έδειξε να μη γνωρίζει καθόλου το όνομα.

Παρά τις προσπάθειες της παρουσιάστριας να τον βοηθήσει, δίνοντάς του στοιχεία για την εποχή, εκείνος συνέχισε να φαίνεται μπερδεμένος.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο αστεία όταν ο παίκτης μπέρδεψε ιστορικά γεγονότα, αναφέροντας ότι το 1821 σχετίζεται με την «Κατοχή» και τη γιορτή του «Όχι», ενώ φάνηκε να συνδέει το όνομα «Γερμανός» με εθνικότητα και όχι με ιστορικό πρόσωπο.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με το κοινό να σχολιάζει τόσο την αμηχανία της στιγμής, όσο και την προσπάθεια της Ζέτας Μακρυπούλια να τον καθοδηγήσει, χωρίς όμως επιτυχία αυτή τη φορά.

