Για την αποχή του Νότη Σφακιανάκη από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, αλλά και το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει με θέμα τη ζωή του, μίλησε η Ρούλα Χάμου στην εκπομπή Happy Day.

Πιο συγκεκριμένα, η Ρούλα Χάμου σχολίασε για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει και για τους λόγους που απέχει ο αγαπητός καλλιτέχνης: «Ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ για τον Νότη Σφακιανάκη. Είναι επόμενο να απασχολεί η ζωή του. Θέλω να υπάρχει όλο αυτό το υλικό σε ένα ντοκιμαντέρ που να μπορούν να το απολαύσουν οι θαυμαστές του και οι άνθρωποι που δεν τον έχουν δει ποτέ ζωντανά. Είναι περιστατικά που έχουμε βιντεοσκοπήσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Εκτείνεται από το 1993 που τον γνώρισα μέχρι πριν από λίγο που αποφάσισε ο ίδιος να ιδιωτεύσει και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό υλικό του χαρακτήρα του».

Και συνέχισε για την απουσία του από το καλλιτεχνικό στερέωμα: «Αυτή η εσωστρέφεια που επιδεικνύει αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν είναι ένδειξη μυστικοπάθειας. Για ανθρώπους που έχουν ζήσει στα κόκκινα, όπως αυτός, οι εντάσεις κάποια στιγμή πρέπει να υποχωρούν και να έχει μια πιο στενή και βαθιά σχέση με τον εαυτό του».

Τέλος, η Ρούλα Χάμου αναφέρθηκε και στη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, που έφυγε από τη ζωή πριν έξι μήνες: «Το απόγευμα που συνέβη το μοιραίο, με ειδοποίησε η κόρη της ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά και την ώρα που τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε, ξεκίνησα κι εγώ για το νοσοκομείο, για να μπορέσω να συμπαρασταθώ κυρίως στην Αφροδίτη. Μιλάμε για μια αγγελική ψυχή».

Αυτή την περίοδο ο Νότης Σφακιανάκης βιώνει μια νέα απώλεια, καθώς από τη ζωή έφυγε η αδελφή του, Πολυάννα.

