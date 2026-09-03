Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, η Ρούλα Κορομηλά υπερασπίστηκε τον Γιάννη Πάριο μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την πρόσφατη εμφάνισή του στην Κύπρο. Μετά τη συναυλία του στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας στις 28 Αυγούστου, μερίδα χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε αρνητικά τη φωνή του, υποστηρίζοντας πως πρέπει να αποσυρθεί. Η γνωστή παρουσιάστρια απάντησε δυναμικά, στηρίζοντας ανοιχτά τον μεγάλο ερμηνευτή.

Η τοποθέτηση της Ρούλας Κορομηλά

Η παρουσιάστρια έγραψε: «Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει.

Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες…

Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία κ εμπάθεια».

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