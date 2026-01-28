Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η χώρα μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Επτά φίλαθλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται τραυματισμένοι στην Τιμισοάρα. Η Ρούλα Κορομηλά, φανερά συγκλονισμένη, εξέφρασε δημόσια τη βαθιά της οδύνη για την ανείπωτη αυτή τραγωδία.

Η τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο E70 στη δυτική Ρουμανία, κοντά στο χωριό Λαγκόζιλ (Lugojel). Το μαύρο βαν, στο οποίο επέβαιναν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ, επιχείρησε προσπέραση, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα.

Oι αδικοχαμένοι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» ταξίδευαν οδικώς για τη Λυών, προκειμένου να παρακολουθήσουν την Πέμπτη τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας με τους «λιονέ», για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

«Ένα ταξίδι χαράς και αγάπης για την ομάδα κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία. Επτά παιδιά χάθηκαν. Επτά οικογένειες θρηνούν. Δεν υπάρχουν λόγια. Μόνο πόνος. Η σκέψη μου με τις οικογένειες των αθώων θυμάτων. Κρίμα κι άδικο».

