Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στα social media, η Ρούλα Κορομηλά σχολίασε τη σημερινή εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις στον χώρο.

Η παρουσιάστρια, που έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο επιτυχημένες στιγμές της ελληνικής ψυχαγωγίας, εξέφρασε τον προβληματισμό της για την πορεία του τηλεοπτικού τοπίου, κάνοντας λόγο για έλλειψη δημιουργικότητας, τόλμης και καινοτομίας.

Χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα ή να αναφέρεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, η Ρούλα Κορομηλά υποστήριξε πως η απουσία νέων ιδεών και η προσκόλληση σε δοκιμασμένες συνταγές οδηγούν την ψυχαγωγία σε κρίση ταυτότητας.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Όταν η άγνοια συνδυάζεται με την έλλειψη διάθεσης γνώσης από ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις, το τηλεοπτικό τοπίο παραμένει “κολλημένο” στη μετριότητα.

Κάποιοι ιθύνοντες προτιμούν να βολεύονται σε αυτό που ξέρουν, ακόμα κι αν αυτό οδηγεί στην απαξίωση του Μέσου. Όταν απουσιάζουν η φαντασία, η δημιουργικότητα, η διαφορετικότητα, το ρίσκο και η καινοτομία, τότε δημιουργείται μια βαθιά κρίση ταυτότητας στην ψυχαγωγία».

Η τοποθέτησή της προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να συμφωνούν με την άποψή της για την ανάγκη ανανέωσης της ελληνικής τηλεόρασης.

Govastiletto.gr – Το σκίτσο της Ρούλας Κορομηλά – «Βαρέθηκα τις κλασικές φωτό. Τα ίδια και τα ίδια»