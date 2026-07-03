Μπορεί η Ρούλα Κορομηλά να βρίσκεται εκτός τηλεόρασης το τελευταίο διάστημα –με τελευταίο της σταθμό το «Σπίτι με το Mega»–, όμως η θέση της ως «πρώτη κυρία» της ελληνικής τηλεόρασης παραμένει ακλόνητη. Μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος εξακολουθεί να κυριαρχεί στην prime time και late night ζώνη του ΑΝΤ1, αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία της εγχώριας ψυχαγωγίας.

Το βράδυ της Πέμπτης (2/7), η Ρούλα Κορομηλά είχε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και δεν παρέλειψε να μοιραστεί την τρυφερή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή. Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία αναγνωρίζουμε την αξία και την προσφορά της αλλά και το μεράκι, το άγχος, το πάθος και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες …Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία και συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια και ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει.

Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο, η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή και επιτυχία. Ο Γρηγόρης ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ικανοποίηση για την σκληρή δουλειά που προσφέρει…

Σε μια φωτογραφία λοιπόν, αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός τηλεοπτικές ιστορίες και πολλή αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Ρούλα Κορομηλά.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Koromila (@roulakoromila)

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