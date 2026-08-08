Ρούλα Κορομηλά: Η εντυπωσιακή καλοκαιρινή εμφάνιση με μαγιό δίπλα στην πισίνα του σπιτιού της

Στο ατμοσφαιρικό στιγμιότυπο, η αγαπημένη παρουσιάστρια ποζάρει φορώντας ένα μαύρο μαγιό με διαφανές ριχτάρι και κρατώντας ένα ψάθινο καπέλο, ενώ δίπλα της διακρίνεται ένα ποδήλατο, συνθέτοντας το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό.

H Ρούλα Κορομηλά συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα βαθυστόχαστο, αλλά και αισιόδοξο μήνυμα. Όπως σημείωσε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Κάποιες φορές αναγκάζεσαι να επιβάλεις τον σεβασμό μόνο όταν η ηθική του άλλου έχει αποτύχει. Είναι ανύπαρκτη. Έχει χάσει το δρόμο της…. Ωστόσο το Καλοκαίρι είναι στα φόρτε του κ εμείς του χαμογελάμε αισιόδοξα…».

Δείτε την φωτογραφία:

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