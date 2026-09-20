Μια σπάνια οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Ρούλα Κορομηλά με τους ακολούθους της, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον αδελφό της, Θανάση. Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί πάντα την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πόζαρε χαμογελαστή στην αγκαλιά του αδελφού της, εκφράζοντας την αγάπη της για έναν από τους πιο σταθερούς ανθρώπους στη ζωή της.

Για να συνοδεύσει τη φωτογραφία, επέλεξε το τραγούδι «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο διατηρεί μακρόχρονη φιλία και τηλεοπτική διαδρομή.

«Χθες βράδυ… Αγαπώ σημαίνει… ο αδερφός μου. Σταθερά και αδιαπραγμάτευτα. Πάντα εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Koromila (@roulakoromila)

govastiletto.gr -Ρούλα Κορομηλά: Απάντηση-καταπέλτης στα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο