Η Ρούλα Κορομηλά παραμένει σε ρυθμούς χαλάρωσης, και διατηρεί συχνή επικοινωνία με τους ακολούθους της μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα, εκφράζοντας τις σκέψεις της για τις αυθεντικές χαρές που προσφέρει η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου.

Εστιάζοντας στη γαλήνη της φύσης και στη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων, η Ρούλα Κορομηλά περιέγραψε τα στοιχεία που συνθέτουν την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

«Όταν η φύση κάνει επίδειξη ομορφιάς κι ο φακός προσπαθεί να απαθανατίσει το μεγαλείο της. Ωραία παρέα, γέλια, ανεμελιά, ζεστές αγκαλιές, αλμύρα στα μαλλιά, ήλιος στο δέρμα, έννοιες αφημένες στα κύματα, πατημασιές στην άμμο, άντε κι ένα κραγιόνκι η ομορφιά του Καλοκαιριού γίνεται τέλεια μαζεύοντας στιγμές και ηλιοβασιλέματα», έγραψε.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roula Koromila (@roulakoromila)

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