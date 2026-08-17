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Η Ρούλα Κορομηλά παραμένει σε ρυθμούς χαλάρωσης, και διατηρεί συχνή επικοινωνία με τους ακολούθους της μέσα από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.
Η δημοφιλής παρουσιάστρια μοιράστηκε νέα στιγμιότυπα, εκφράζοντας τις σκέψεις της για τις αυθεντικές χαρές που προσφέρει η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου.
Εστιάζοντας στη γαλήνη της φύσης και στη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων, η Ρούλα Κορομηλά περιέγραψε τα στοιχεία που συνθέτουν την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
«Όταν η φύση κάνει επίδειξη ομορφιάς κι ο φακός προσπαθεί να απαθανατίσει το μεγαλείο της. Ωραία παρέα, γέλια, ανεμελιά, ζεστές αγκαλιές, αλμύρα στα μαλλιά, ήλιος στο δέρμα, έννοιες αφημένες στα κύματα, πατημασιές στην άμμο, άντε κι ένα κραγιόνκι η ομορφιά του Καλοκαιριού γίνεται τέλεια μαζεύοντας στιγμές και ηλιοβασιλέματα», έγραψε.
Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε:
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