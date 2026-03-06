Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Ρούλα Κορομηλά εξέφρασε τη βαθιά της εκτίμηση στους πολεμικούς ανταποκριτές. Η έμπειρη παρουσιάστρια θέλησε να τιμήσει τους δημοσιογράφους και τα συνεργεία που ρισκάρουν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή για την ενημέρωση όλων μας.

«Το έργο των πολεμικών ανταποκριτών είναι τεράστιο και χρήζει μεγάλου σεβασμού και πολλών επιβραβεύσεων. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους στις εμπόλεμες ζώνες καταγράφοντας την τραγικότητα μέσα από πλάνα, εικόνες, ρεπορτάζ και μαρτυρίες αμάχων αναδεικνύοντας τον πόνο και την απόγνωσή τους.

Η εργασία τους είναι επικίνδυνη και τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία αύξηση θανάτων των πολεμικών ανταποκριτών. Η παρουσία και συμβολή τους είναι απολύτως απαραίτητη για την μετάδοση της αλήθειας.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ. Προσωπικά αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω να τους διακόπτετε συνεχώς και αδικαιολόγητα on air … Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας όλο αυτό ή έγκειται στην αλαζονική πρόθεση κάποιων να μιλάνε ακατάπαυστα, χωρίς να μας λένε τίποτα ουσιαστικό», γράφει στην ανάρτησή της η Ρούλα Κορομηλά.

Για του λόγου το αληθές…

