Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα όλο νόημα για τις γυναίκες και την ηλικία – «Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα»

Μια νέα φωτογραφία της μοιράστηκε η Ρούλα Κορομηλά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media και συχνά επικοινωνεί μέσα από αυτά με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσίευσε ένα κοντινό στιγμιότυπό της από βραδινή έξοδο. Ντυμένη στα μαύρα και χαμογελώντας στον φωτογραφικό φακό, θέλησε αυτή τη φορά να περάσει και ένα μήνυμα σχετικά με την ηλικία των γυναικών.

«Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες…», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία της, προσθέτοντας ένα emoji που κλείνει το μάτι και ένα φιλί.