Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα όλο νόημα για τις γυναίκες και την ηλικία – «Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Μια νέα φωτογραφία της μοιράστηκε η Ρούλα Κορομηλά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη.
Η παρουσιάστρια, η οποία διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media και συχνά επικοινωνεί μέσα από αυτά με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσίευσε ένα κοντινό στιγμιότυπό της από βραδινή έξοδο. Ντυμένη στα μαύρα και χαμογελώντας στον φωτογραφικό φακό, θέλησε αυτή τη φορά να περάσει και ένα μήνυμα σχετικά με την ηλικία των γυναικών.
«Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες…», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία της, προσθέτοντας ένα emoji που κλείνει το μάτι και ένα φιλί.
Με τη συγκεκριμένη φράση, η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να υπενθυμίσει με τον δικό της τρόπο πως η ηλικία δεν πρέπει να αποτελεί περιορισμό για μια γυναίκα ούτε να καθορίζει την εικόνα, τη διάθεση ή τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ζει τη ζωή της.
Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκαν πολλές λέξεις. Μία φωτογραφία και μια σύντομη ατάκα ήταν αρκετές για να στείλει το μήνυμά της.
govastiletto.gr – Ρούλα Κορομηλά: Η αποθέωση στη Madonna για την Ελλάδα