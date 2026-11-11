Τη γνωστή make-up artist Ρούλα Σταματοπούλου υποδέχτηκε η Νάνσυ Παραδεισανού στο κανάλι της στο YouTube και την εκπομπή «Nansou Tv».

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η καλεσμένη αναφέρθηκε τόσο στη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη όσο και στις προσωπικές δυσκολίες και προκλήσεις που βίωσε μέχρι να αποκτήσει τον γιο της.

«Η Ελένη δεν με πήρε τυχαία, με είχε τσεκάρει. Δεν είχε κανέναν να τη βάφει τότε, δεν ήθελε άτομα μέσα στο καμαρίνι της, είχε μόνο τον Βασίλη (Μπουλούμπαση) για τα μαλλιά, τον οποίο τον ήξερε και τον εμπιστευόταν. Είχε δει το πώς είμαι και τι λένε για εμένα, γιατί το καμαρίνι είναι σπίτι και ειδικά όταν μια εκπομπή είναι καθημερινή. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, με βοήθησε πολύ σε κάποια πράγματα», είπε αρχικά η Ρούλα Σταματοπούλου.

«Όταν ήμουν στην Ελένη έκανα προσπάθειες με τον σύντροφό μου για να μείνω έγκυος. Με τον άντρα μου ήμασταν δύο χρόνια μαζί. Δεν αισθάνθηκα έτοιμη, ούτε μου χτύπησε κάποιο καμπανάκι. Εγώ πέρναγα μια χαρά αλλά φτάνεις κάποια στιγμή σε μια ηλικία που σκέφτεσαι ότι αν δεν το κάνεις εκείνη τη στιγμή, το χάνεις», εξήγησε η make up arist.

Για τις προσπάθειες που έκανε για να μείνει έγκυος και για τις εξωσωματικές, η Ρούλα Σταματοπούλου αποκάλυψε: «Το προσπαθούσα ενώ δούλευα καθημερινά και υπήρχε άγχος και πίεση, οπότε δεν γινόταν, ερχόταν η μία αποτυχία μετά την άλλη. Έπρεπε δυστυχώς να σταματήσω τη δουλειά γιατί δεν γινόταν να τα κάνω όλα μαζί. Πρέπει να δώσεις και ενέργεια και χώρο, να κάνεις ένα βήμα πίσω για να καλέσεις και να έρθει αυτό το μεγάλο δώρο».

«Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, δεν το πίστευα. Δεν το είχα πει σε κανένα μέχρι τους τρεις μήνες. Είχα περάσει τόσα πολλά που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τελικά αν είναι η σωστή στιγμή, ότι και να γίνει, θα σου κάτσει. Είναι το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου», εξομολογήθηκε η Ρούλα Σταματοπούλου.

Δείτε όλα όσα εξομολογήθηκε η Ρούλα Σταματοπούλου

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