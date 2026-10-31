Η Ρούλα Σταματοπούλου κατέληξε στο νοσοκομείο, και συγκεκριμένα στα επείγοντα, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου με τις φίλες της.

Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί την περιπέτειά της με τους διαδικτυακούς ακολούθους της, ανεβάζοντας ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok. Μέσα από την αφήγησή της περιέγραψε όσα συνέβησαν, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το τελευταίο διάστημα βρισκόταν υπό μεγάλη ψυχολογική πίεση, καθώς αντιμετώπιζε έντονο άγχος.

«Βγήκα για ποτό και κατέληξα στα επείγοντα. Τα τελευταία χρόνια έχω νιώσει ότι κάνω ρε παιδί μου κάποια φτερουγίσματα στην καρδιά, τα οποία φυσικά ήταν αραιά και που και δεν τους είχα δώσει καμία σημασία. Το τελευταίο διάστημα όμως, πιέστηκα πάρα πολύ και αγχώθηκα πάρα πολύ γιατί έχω αρχίσει καθημερινό τώρα με τη Σίσσυ, οπότε αλλάζει και το πρόγραμμα ανάμεσα σε εμένα και το παιδί.

To φρόντιζα εγώ καθημερινά και τώρα που δε θα ήμουν εγώ, είχα αγχωθεί πώς θα το πάρει. Εντάξει, είχα κι εγώ τα δικά μου τα ενοχικά της μάνας. Ευτυχώς όλα καλά με τον μικρό, μπήκαμε σε σειρά. Βέβαια αυτή την περίοδο μέχρι να νιώσω ότι όλα είναι καλά, είχα πιο πολλά φτερουγίσματα, αλλά δεν έδωσα και ιδιαίτερη σημασία.

Κανονίζω παιδιά με φίλες, ντύνομαι, στολίζομαι πάω στο κλαμπ και γίνεται παιδιά χαμός. Τι χορούς, τι χαβαλέ κάναμε, τι γέλια, τι κουνήματα, τέλεια. Μετά από κάνα δίωρο περίπου άρχισα και αισθανόμουνα πιο έντονα φτερουγίσματα. Αλλά πώς το κατάλαβα; Με έπιανε βήχας.

Γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν τόσο δυνατά η μουσική που δεν μπορούσα να νιώσω βασικά τους χτύπους της καρδιάς μου. Απ’ τον βήχα κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά.

Φεύγω που λέτε σιγά σιγά. Λέω τώρα να πάω σπίτι ή να πάω στα επείγοντα; Πήγα σε ένα νοσοκομείο που εφημέρευε και φτάνω εκεί και μου κάνουνε καρδιογράφημα, εξετάσεις, τρίπλεξ και αφού κάνω τα πάντα όλα, έρχεται ο γιατρός μου λέει “δεν είναι τίποτα, είσαι μια χαρά”.

Μου λέει ο γιατρός θα βάλουμε και ένα Holter έτσι για εικοσιτέσσερις ώρες για να μη μας έχει ξεφύγει τίποτα. Γενικά αυτό που έχω να σας πω είναι να μην αγχωνόμαστε. Δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται αυτό, αλλά τελικά το άγχος αυτά τα προβλήματα φέρνει και σου σκάει όταν είσαι καλά. Κατάλαβες; Εκεί σου σκάνε όλα. Δε μασάμε. Υγεία μόνο σας εύχομαι», είπε η Ρούλα Σταματοπούλου.

Δείτε το βίντεο:

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