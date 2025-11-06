Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ρούλα Σταματοπούλου είναι ιδιαίτερα ενεργή στο TikTok, ανεβάζοντας συχνά βίντεο από τη δουλειά της. Ωστόσο η makeup artist των διασήμων μερικές φορές μοιράζεται και αστείες ιστορίες με τις πελάτισσές της καθώς και ιστορίες από την προσωπική της ζωή.

Πριν λίγες ώρες η Ρούλα Σταματοπούλου με ένα βίντεο της στο TikTok, ξέσπασε για τις νταντάδες που έχει προσλάβει κατά καιρούς για τον γιο της, τονίζοντας πως θα έπρεπε να περνάνε πρώτα από γιατρούς. Όπως είπε όλες οι επιλογές που έχει κάνει δυστυχώς, είχαν άδοξο τέλος.

Η αποκάλυψη της Ρούλας Σταματοπούλου

«Είμαι έξαλλη και νομίζω ότι με αυτό το βίντεο θα μιλήσω εκ μέρους πολλών μαμάδων που δεν έχουνε βοήθεια όσον αφορά στο παιδί και εννοώ γιαγιάδες που μπορεί να έχουν κοντά. Δυστυχώς η λύση για εμάς είναι να ψάχνουμε και να πληρώνουμε ένα μισθό σε άλλες γυναίκες. Η εμπειρία μου είναι πάρα πολύ άσχημη. Αυτές οι γυναίκες που αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές πρέπει να περνάνε από γιατρούς. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό και πληρώνονται περισσότερο και από διευθυντές σε τράπεζες αλλά λες δεν πειράζει γιατί προσέχει το παιδί μου. Έχω πάρει όλες τις εθνικότητες, και Ελληνίδα και μικρές και μεγάλες. Μάλλον με έχουν μουντζώσει εμένα. Τα έχω πάρει όλα και τα έχω δοκιμάσει.

Όταν το παιδί μου ήταν ακόμα βρέφος είχα πάρει μία Ελληνίδα και τάιζε το παιδάκι μου με μπιμπερό. Κάθε φορά που γύριζα στο σπίτι και έπιανα το μωρό, μου μύριζε το κεφάλι του μασχαλίλα, ε δεν την κράτησα. Πήρα μια πιτσιρίκα από το χαμόγελο του παιδιού. Έρχεται πρώτη ημέρα, μπαίνει μέσα και αποκαλούσε το παιδί μου σκατούλι. Έρχεται δεύτερη ημέρα, “σκατουλάκι μου τι κάνεις;”. Ε δεν ήρθε τρίτη ημέρα. Ούτε εγώ δεν έχω πει σκατό το παιδί μου. Παίρνω ένα άλλο κοριτσάκι, μια χαρά μου φαινόταν. Άντε λέω να πας το παιδί στις κούνιες. Πάω παιδιά και τη στήνω πίσω από ένα δέντρο και παρακολουθούσα. Κούναγε το παιδί στην κούνια – δεν περπατούσε ακόμα – γυρίζει την πλάτη, πάει στο παγκάκι, παίρνει το νερό της, το παιδί μπορούσε να γυρίσει τούμπα. Πάω εγώ και εννοείται δεν ξαναήρθε. Το άλλο; Έρχεται μια με κάθε νύχια τόσα. Τον τάιζε και βλέπω το δάχτυλο της όλο μέσα στο στόμα του παιδιού», ξεκίνησε να λέει η Ρούλα Σταματοπούλου.

«Μετά πήγα σε γραφείο και πλήρωσα ένα μισθό του χιλιάρικου προκαταβολή, μου ήρθε άλλη εθνικότητα και τελικά η συγκεκριμένη γυναίκα μου βγήκε β@τα. Είχε χαθεί 4 – 5 ημέρες. Ήρθε με ένα λαμέ κολάν και την έφερε μια μερσεντές. Και σας λέω από γραφείο και από καλό γραφείο», συμπλήρωσε η Ρούλα Σταματοπούλου.

«Πρέπει αυτές οι γυναίκες να περνάνε από ψυχολογικό τεστ. Είμαι έξαλλη αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και χειρότερα, τα οποία ειλικρινά δεν θα ήθελα να σκέφτομαι», είπε στο τέλος η Ρούλα Σταματοπούλου, αποκαλύπτοντας πολλά ακόμα περιστατικά.

