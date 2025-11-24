Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης:

Ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου, μουσικός του Παντελή Παντελίδη, μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα, με αφορμή τα όσα αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας για το θάνατό του πριν από 10 περίπου χρόνια.

Ο τραγουδιστής σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε τροχαίο δυστύχημα σε ανισόπεδο κόμβο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με τη συνδετήρια οδό του Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού και της συνοικίας του Ελληνικού, ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο Mercedes W164 ML 63 AMG, το οποίο έφυγε από την πορεία του, προσκρούοντας στις προστατευτικές μπάρες.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος Νέας Ιωνίας, ενώ νωρίτερα η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα με τον κόσμο να έχει γεμίσει όλους τους δρόμους της περιοχής.

Ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου είπε, μεταξύ άλλων: «Η είδηση του θανάτου του με διέλυσε. Η μητέρα του πονάει περισσότερο από οποιονδήποτε. Τι να πω… Ξύπνησε μνήμες πολλές, δεν νομίζω ότι θα ηρεμήσει αυτή η γυναίκα ποτέ. Δεν με ενοχλούν τα όσα είπε ο Σπύρος Μαρτίκας. Με ενοχλεί να χρησιμοποιούν ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν μπορούν να τοποθετηθούν. Επιστρέφει το όνομα του Παντελή για λάθος λόγους. Ο Παντελής είναι ένας θρύλος, πρέπει να μείνουμε στην καλλιτεχνική του πορεία. Δύο άνθρωποι αυτή τη στιγμή ξέρουν τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ».