Το παρασκήνιο γύρω από τα χειμερινά σχήματα έχει ήδη πάρει φωτιά και οι πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες προκαλούν έντονες συζητήσεις στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Αν και τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, οι ψίθυροι δίνουν και παίρνουν.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν έμπρακτα τον Σάκη Ρουβά την περασμένη σεζόν. Άνθρωποι της αγοράς θυμίζουν ότι ήταν εκείνη που τον έφερε στο Έναστρον και επέμεινε να τον έχει στο πλευρό της τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν για το κόστος της συνεργασίας.

Η εμπορική πορεία στη Θεσσαλονίκη δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, ενώ η είσοδος της Πέγκυς Ζήνα στο Mona Lisa άλλαξε τα δεδομένα της νυχτερινής ζωής της πόλης, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο σχήμα Θεοδωρίδου – Ρουβά.

Κι όμως, ενώ όλα έδειχναν ότι η συνεργασία τους θα συνεχιζόταν, το παρασκήνιο πήρε διαφορετική τροπή. Η Νατάσα Θεοδωρίδου παρέμεινε πιστή στον ίδιο επιχειρηματία για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, απορρίπτοντας κατά καιρούς προτάσεις σχεδόν από όλους τους μεγάλους παίκτες της νύχτας. Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι θα παραμείνει στο Έναστρον.

Σήμερα, όμως, συζητείται έντονα ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται εκτός σχεδιασμού τόσο από τον επιχειρηματία όσο και από τον καλλιτέχνη που, κατά πολλούς, βοήθησε καθοριστικά να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε την προηγούμενη περίοδο στο Cabaret.

Την ίδια στιγμή, στους κύκλους της νυχτερινής διασκέδασης ακούγεται πως ο Σάκης Ρουβάς βρισκόταν σε συζητήσεις με διαφορετικές πλευρές, καθυστερώντας να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Μάλιστα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που τον θέλουν να κρατούσε σε αναμονή τη Δέσποινα Βανδή για περισσότερο από ενάμιση μήνα, χρησιμοποιώντας την ως «λαγό» στις διαπραγματεύσεις του, τότε πολλοί θα μιλήσουν για πρακτικές που δεν συνάδουν με τις αξίες και τον επαγγελματισμό που οφείλει να χαρακτηρίζει τον χώρο.

Βέβαια, εμείς κρατάμε μια σημαντική επιφύλαξη. Ο Σάκης Ρουβάς έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια την εικόνα ενός επαγγελματία που σέβεται τις συνεργασίες του και δύσκολα μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα λειτουργούσε με τρόπο που θα αδικούσε ανθρώπους που τον στήριξαν. Την προδοσία πολλοί αγάπησαν τον προδότη ουδείς.

Αν όλα όσα ακούγονται επιβεβαιωθούν, τότε θα μιλάμε για μια εξέλιξη που θα συζητηθεί πολύ. Αν όχι, θα πρόκειται απλώς για ακόμη μία ιστορία του καλλιτεχνικού παρασκηνίου. Η αλήθεια θα φανεί σύντομα.