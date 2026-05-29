Η κόρη του Bruce Willis, Rumer Willis, κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της για «σοβαρή συναισθηματική κακοποίηση», με τη Demi Moore να στηρίζει τους ισχυρισμούς της.

Ο πρώην σύντροφός της, Derek Richard Thomas, βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια της 3χρονης κόρης τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το People, η Rumer Willis υποστηρίζει ότι υπήρξε «επίμονη συμπεριφορά σοβαρής συναισθηματικής κακοποίησης» πριν από τον χωρισμό τους το 2024, με τα περιστατικά να συμβαίνουν ακόμη και μπροστά στο παιδί τους.

Η Demi Moore, από την πλευρά της, στηρίζει τις καταγγελίες της κόρης της, αναφέροντας ότι έχει υπάρξει μάρτυρας επιθετικής συμπεριφοράς και ότι ο Thomas φέρεται να κατέστρεψε στιγμές της οικογενειακής τους ζωής.

