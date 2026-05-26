Ο Russell Crowe εμφανίστηκε ενοχλημένος έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι, όταν θαυμαστές τον πλησίασαν επίμονα ζητώντας αυτόγραφα, με αποτέλεσμα να τους ζητήσει να κρατήσουν αποστάσεις.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο ηθοποιός προσπάθησε αρχικά να βάλει όρια στη συγκέντρωση του κόσμου, καθώς αρκετοί είχαν πλησιάσει πολύ κοντά του, δημιουργώντας ένταση.

«Μείνετε εκεί που είστε, μην με σπρώχνετε. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Δώστε χώρο σε όλους», φέρεται να είπε.

Στη συνέχεια, ο Russell Crowe εμφανίστηκε ακόμη πιο αυστηρός, προειδοποιώντας πως δεν πρόκειται να ανεχτεί αγενή συμπεριφορά.

«Μόλις κάποιος κάνει μ@λ@@ι@ εγώ φεύγω. Έγινα κατανοητός;», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας τα όριά του.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η κατάσταση δεν ηρέμησε άμεσα, με τον ηθοποιό να συνεχίζει να δείχνει εμφανώς εκνευρισμένος, ενώ σύμφωνα με μάρτυρες η ατμόσφαιρα έγινε πιο αμήχανη όταν αρνήθηκε να υπογράψει σε συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τη στάση του απέναντι στους θαυμαστές του.

🚨 RUSSELL CROWE LOSES IT ON FANS IN PARIS — “DON’T FU*KING PUSH IN ON ME!” A heated clip of Russell Crowe is going viral after the actor suddenly stopped a crowd of autograph seekers in Paris and bluntly warned them to back off before things escalated. “Stay where you are.”… pic.twitter.com/TElaI7RQze — HustleBitch (@HustleBitch_) May 25, 2026

