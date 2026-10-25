Ο Ryan Gosling ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μουσική με τους Dead Man’s Bones, το indie-folk συγκρότημα που δημιούργησε μαζί με τον Zach Shields.

Η νέα μουσική τους αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου, έπειτα από 17 χρόνια απουσίας.

Η Eva Mendes αποκάλυψε την επιστροφή

Την επανενεργοποίηση του συγκροτήματος προανήγγειλε η Eva Mendes με αναρτήσεις στα social media, αποκαλύπτοντας ότι ο σύζυγός της κράτησε την υπόσχεσή του να επιστρέψει στο μουσικό project.

Το βίντεο της ανακοίνωσης διατηρεί τη χαρακτηριστική σκοτεινή αισθητική των Dead Man’s Bones, με αναφορές στο Halloween και παιδικές φωνές.

Το άλμπουμ του 2009 και η νέα μουσική

Οι Dead Man’s Bones κυκλοφόρησαν το πρώτο και μοναδικό τους άλμπουμ το 2009, αποσπώντας θετικές κριτικές. Έκτοτε, το ντουέτο παρέμεινε ανενεργό, μέχρι τη νέα ανακοίνωση που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των θαυμαστών του.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν η επιστροφή τους θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι, περισσότερα κομμάτια ή έναν ολοκληρωμένο δίσκο.

Ryan Gosling’s Band Dead Man’s Bones Announces Comeback With New Music https://t.co/dmVwETkAPX — The Hollywood Reporter (@THR) October 23, 2026

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