Χριστουγεννιάτικες οικογενειακές στιγμές στο Μοντεσίτο για τον Ryan Gosling και την Eva Mendes. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ηθοποιού στο Λονδίνο για τη νέα ταινία Star Wars, το ζευγάρι επέστρεψε στην Καλιφόρνια. Εκεί, αφοσιώθηκαν στα ψώνια των εορτών, διατηρώντας την ιδιωτικότητα που πάντα επιδιώκουν στην προσωπική τους ζωή.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Ryan Gosling σε χαλαρή διάθεση, ενώ η Mendes χαμογελά δίπλα στα παιδιά τους, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση της οικογένειας. Το ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, φαίνεται να απολαμβάνει τις γιορτινές στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, μετά το απαιτητικό διάστημα των γυρισμάτων στο εξωτερικό.

