Ο Ryan Gosling και η Eva Mendes, το πιο ακριβοθώρητο ζευγάρι του Χόλιγουντ, πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση μετά από 10 χρόνια την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026. Η σπάνια αυτή συνάντηση έγινε στο πλατό της εκπομπής «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», όπου ο 45χρονος ηθοποιός βρέθηκε για να προωθήσει τη νέα του ταινία, «Project Hail Mary».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Tonight Show (@fallontonight)

Το διάσημο ζευγάρι εμφανίστηκε στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, όπου ο ηθοποιός θέλησε να κάνει μια γλυκιά έκπληξη στη σύντροφό του για τα 52α γενέθλιά της. Με τη βοήθεια του παρουσιαστή Jimmy Fallon και του κοινού, ο Gosling οργάνωσε μια μικρή γιορτή επί σκηνής, με τραγούδι και κομφετί.

Η Mendes εμφανίστηκε χαλαρή και στιλάτη, φορώντας ένα casual look με τζιν και T-shirt, ενώ ο Gosling επέλεξε ένα κομψό σακάκι με μαύρο σύνολο. Η στιγμή κορυφώθηκε όταν εκείνη τον ευχαρίστησε με ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας, The Place Beyond the Pines και από τότε κρατά συνειδητά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες και σπάνια εμφανίζονται δημόσια μαζί — γι’ αυτό και αυτή η στιγμή ενθουσίασε τους θαυμαστές τους.

govastiletto.gr -Ryan Gosling: Εντυπωσίασε με το «I’m Just Ken» στη σκηνή των Oscar