Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Sabrina Carpenter θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα κινηματογραφική εκδοχή της κλασικής ιστορίας Alice In Wonderland, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει επιλεγεί από την Universal Pictures για το πρότζεκτ, το οποίο περιγράφεται ως προσωπικό πάθος για την ίδια.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Carpenter είχε ήδη μοιραστεί τις ιδέες της με το στούντιο πριν από περίπου έναν χρόνο και εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αναμένεται να αναλάβει και την παραγωγή της ταινίας.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο θα αναλάβει η Lauren Scafaria, γνωστή για την αστυνομική ταινία με την Jennifer Lopez.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα υποδυθεί η Carpenter, ούτε για τα υπόλοιπα μέλη του καστ, ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας παραμένει άγνωστη.

Το remake θα προσφέρει μια νέα εκδοχή της ιστορίας του Lewis Carroll, που πρωτοκυκλοφόρησε τον 19ο αιώνα και αργότερα έγινε ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney το 1951.

