Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr εντόπισε ένα από τα πιο ταιριαστά και low-profile ζευγάρια της εγχώριας, αθλητικής lifestyle σκηνής.

Ο Αμερικανός σταρ του Ολυμπιακού, Σακίλ ΜακΚίσικ, άφησε για λίγο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και τα παρκέ, απολαμβάνοντας μια χαλαρή βόλτα σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Στο πλευρό του, όπως πάντα, βρισκόταν η εντυπωσιακή σύντροφός του, Μπέριλ, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Οι δυο τους απέδειξαν ξανά γιατί θεωρούνται fashion icons.

Ο Σακίλ επέλεξε ένα premium, streetwear look. Φορούσε oversized t-shirt και statement sneakers.

Η Μπέριλ εντυπωσίασε με μίνιμαλ, καλοκαιρινό στυλ. Το look της ολοκληρώθηκε με luxury αξεσουάρ.

Το ζευγάρι περπάτησε χέρι-χέρι, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα. Έδειχναν ευδιάθετοι, χαμογελαστοί και πολύ ερωτευμένοι.

Η Μπέριλ αποτελεί το σταθερό στήριγμα του μπασκετμπολίστα σε κάθε του βήμα στην Ελλάδα. Οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι σπάνιες, αφού επιλέγουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως, κάθε κοινή τους έξοδος επιβεβαιώνει ότι παραμένουν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της πόλης.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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