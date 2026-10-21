Σε μια εκ βάθεων εξομολόγηση προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου μιλώντας στην κάμερα του “Happy Day” και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή. Ο δημοφιλής μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη νέα σελίδα που άνοιξε στην επαγγελματική του πορεία, στις αλλαγές της καθημερινότητάς του, αλλά και στη σχέση του με το χρήμα. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του στην οικογένειά του, αποκαλύπτοντας συγκινητικές λεπτομέρειες από τις τελευταίες στιγμές της μητέρας του.

Μιλώντας για την επαγγελματική του διαδρομή και τη μετάβασή του από τη μετεωρολογία στην Ευρωβουλή, ο Σάκης Αρναούτογλου αποκάλυψε ότι η προηγούμενη καθημερινότητά του ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς αφιέρωνε πολλές ώρες στην προετοιμασία και την παρουσίαση των δελτίων καιρού. «Στα δελτία καιρού δούλευα 12 με 16 ώρες. Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό τότε να ασχοληθώ με την πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως ευρωβουλευτή, επισημαίνοντας ότι όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να μην αντιμετωπίζουν τη θέση τους ως κάτι που τους καθιστά ανώτερους από τους υπόλοιπους πολίτες.

«Από τη στιγμή που πληρωνόμαστε, δεν υπάρχει δικαιολογία στο να μην κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε για τον κόσμο. Δεν είμαστε κάτι ανώτερο. Υπηρεσίες στον κόσμο πρέπει να δίνουμε», υπογράμμισε, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την ευθύνη που συνοδεύει την πολιτική εκπροσώπηση.

«Μέσα στην εβδομάδα μπορεί να χαλάσω 40 με 60 ευρώ»

Σε ένα διαφορετικό σημείο της συνέντευξής του, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τις προσωπικές του συνήθειες και τη διαχείριση των χρημάτων του, αποκαλύπτοντας πως δεν είναι άνθρωπος που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πολυτέλεια ή τις ακριβές αγορές. «Είμαι λιτοδίαιτος, δεν με ενδιαφέρει να αγοράσω ρούχα και όλα αυτά. Μέσα στην εβδομάδα μπορεί να χαλάσω 40 με 60 ευρώ», ανέφερε, περιγράφοντας έναν τρόπο ζωής που, όπως εξήγησε, δεν έχει ως προτεραιότητα την κατανάλωση.

Τα τρυφερά λόγια για τον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλώντας με μεγάλη αγάπη για τον χαρακτήρα του και την ικανότητά του να προσφέρει χαρά στους ανθρώπους γύρω του. «Είναι το χάπι της ευτυχίας ο Γρηγόρης . Είναι τυχερός όποιος τον έχει κοντά του», είπε για τον γνωστό παρουσιαστή, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την προσωπικότητά του και την ξεχωριστή θέση που έχει στη ζωή του.

Μάλιστα, μοιράστηκε και μια οικογενειακή ανάμνηση από τα παιδικά τους χρόνια, αποκαλύπτοντας πως ο Γρηγόρης είχε καταφέρει κάτι που για τους υπόλοιπους φάνταζε ιδιαίτερα δύσκολο. «Ο παππούς μου ήταν πολύ αυστηρός και μόνο ο Γρηγόρης είχε καταφέρει να τον κάνει να γελάσει», θυμήθηκε ο Σάκης Αρναούτογλου, δείχνοντας πως το χιούμορ και η θετική ενέργεια αποτελούσαν χαρακτηριστικά του αδελφού του από πολύ μικρή ηλικία.

Η εξομολόγηση για τη μητέρα του

Η πιο φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας του, η οποία έπασχε από άνοια.

«Μας συγκλόνισε όταν μάθαμε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό. Παιδεύτηκε. Αυτό μας συντάραξε. Δεν ήθελε να το περάσει αυτό, ήταν πολύ περήφανη», ανέφερε αρχικά, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που έζησαν στο πλευρό της.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη δραματική αλλαγή στην εικόνα της μητέρας του κατά το τελευταίο διάστημα της ζωής της, με τα λόγια του να αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετώπισε η οικογένεια. «Μέσα σε μία εβδομάδα ήταν 24 κιλά, είχε αλλάξει η όψη της. Ήταν μια ανακούφιση για εκείνη όταν έφυγε. Δεν θέλεις ο άνθρωπός σου να παιδεύεται», εξομολογήθηκε.

govastiletto.gr -Ξέσπασε ο Σάκης Αρναούτογλου: «Ντρεπόμουν να κυκλοφορήσω στον δρόμο με τον τίτλο που έβαλαν σε συνέντευξή μου»