Οι τελευταίες ώρες δύσκολες είναι για την οικογένεια των Σάκη και Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η μητέρα του μετεωρολόγου και του παρουσιαστή έφυγε από τη ζωή, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από μια πολύ συγκινητική δημοσίευση που έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο λογαριασμό του στο Instagram, ενώ εξίσου συγκινητική ήταν και η αναφορά που έκανε στη μνήμη της μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του.

Λίγες ώρες μετά την γνωστοποίηση της τραγικής είδησης, ο αδελφός του Γρηγόρη Αρναούτογλου, Σάκης, έκανε μια ανάρτηση στο λογαριασμό του Facebook, ευχαριστώντας όλους εκείνους που του έστειλαν για να του συμπαρασταθούν και αποκάλυψε την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί να ενισχύσει το «Σπίτι της Άρσις».

Ο Σάκης Αρναούτογλου έγραψε: «Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς, φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις». Λογαριασμός δωρεών Eurobank: GR73 0260 2060 0001 6020 1398 633..Σας ευχαριστώ από καρδιάς».

