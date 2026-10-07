Ο Σάκης Αρσενίου μίλησε για την οικογένειά του και αποκάλυψε πως στα μελλοντικά τους σχέδια με τη σύζυγό του, Λαμπρινή Πλεύρη, είναι να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί.

Ο τραγουδιστής μίλησε στο «Happy Day» την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, αλλά και σε θέματα που τον απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα.

«Έχει αρχίσει και ζητάει αδελφάκι»

Ο Σάκης Αρσενίου και η Λαμπρινή Πλεύρη έχουν ήδη δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, ενώ ο γιος τους φαίνεται πως έχει αρχίσει να ζητά ένα αδελφάκι.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, ο τραγουδιστής απάντησε: «Ναι, εννοείται είναι στα σχέδιά μου, γιατί μου αρέσουν τα παιδάκια και θέλει και ο μικρούλης τώρα, έχει αρχίσει και ζητάει αδελφάκι».

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2022, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 πραγματοποίησε και τον θρησκευτικό του γάμο, λίγο πριν τον ερχομό του παιδιού τους.

Η οικογένεια στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σάκης Αρσενίου μίλησε ακόμη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και για περιστατικά που έχει ζήσει με θαυμάστριές του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον αδελφό του, ο οποίος έχει διαγνωστεί με αυτισμό, μιλώντας για ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής του ζωής.

Govastiletto.gr – Σάκης Αρσενίου: Γενέθλια για την σύζυγό του, Λαμπρινή Πλεύρη – Πού διασκέδασε το ζευγάρι – Φωτογραφίες