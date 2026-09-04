Μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε ο Σάκης Κατσούλης με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Ο επιχειρηματίας θέλησε να διηγηθεί στον μικρό γιο του την ιστορία πίσω από τη γνωριμία και τον έρωτά του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, από τα πρώτα τους βήματα μέχρι τη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Καθισμένος απέναντι από τον γιο του, ο Σάκης Κατσούλης προσπάθησε να του εξηγήσει πώς ήταν η πρώτη γνωριμία των γονιών του, πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον του για τη Μαριαλένα και πώς ένας απλός καφές στάθηκε η αφορμή για να αρχίσει η κοινή τους ιστορία.

Ωστόσο, ο μικρός δεν έδειξε να έχει και τόσο μεγάλη διάθεση να ακούσει όλη την αφήγηση, γεγονός που ο πατέρας του αντιμετώπισε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Στο βίντεο, ο Σάκης Κατσούλης περιγράφει στον γιο του τις πρώτες ημέρες της γνωριμίας του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

«Να σου πω κάτι; Προσπαθούσα έξι μήνες για να τη γνωρίσω, δεν με κοίταγε καν η μαμά σου. Το 2018 ο μπαμπάς και η μαμά ήταν δύο άγνωστοι. Η μαμά δούλευε σε ένα καφέ και ο μπαμπάς πήγε να ανοίξει το πρώτο του μαγαζί δίπλα στη μαμά, που τότε βέβαια δεν ήξερε ότι θα γίνει η μαμά σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως την πρώτη ημέρα, αφού ξεκίνησε τις εργασίες για το νέο του κατάστημα, παρήγγειλε έναν καφέ από το σημείο όπου εργαζόταν τότε η Μαριαλένα.