Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης ζουν μοναδικές στιγμές, καθώς ετοιμάζονται να γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Το ζευγάρι περιμένει αγοράκι, όπως έγινε γνωστό πριν λίγες εβδομάδες στο gender reveal party που διοργάνωσαν για τους κοντινούς τους ανθρώπους.

Οι δύο πρώην παίκτες του Survivor έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την άφιξη του μωρού, ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη νέα καθημερινότητά τους με τον γιο τους.

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ο Σάκης Κατσούλης έκανε κάποιες αγορές για το μωρό και μοιράστηκε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας όλα τα αντικείμενα που προμηθεύτηκε.

Στο βίντεο δεν έκρυψε τη χαρά του και παραδέχτηκε πως σίγουρα θα είναι… χαζομπαμπάς.

«Χαζομπαμπάς = Σάκης. Το δέχομαι», σχολίασε με χιούμορ, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις προετοιμασίες για τον γιο του.

Ο Σάκης Κατσούλης δείχνει ότι είναι έτοιμος να αγκαλιάσει με ενθουσιασμό τον νέο ρόλο του ως πατέρας, ενώ η χαρά και η τρυφερότητα ξεχειλίζουν μέσα από κάθε του κίνηση και ανάρτηση.

