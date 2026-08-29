Ο Σάκης Κατσούλης περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, αφού βρέθηκε αντιμέτωπος με την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Ο θείος του έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στον ίδιο και στους ανθρώπους της οικογένειάς του.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνησή του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ανέβασε μια κοινή φωτογραφία με τον θείο του και τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για τέτοιες στιγμές. Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που είχε πάντα για μένα πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Τον θείο μου, τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί με την καλοσύνη, την παιδεία, το χαμόγελο και τη μοναδική του ψυχή. Πονάει τόσο πολύ που έφυγες τόσο ξαφνικά και τόσο νωρίς. Θα σε θυμάμαι πάντα όπως σε έζησα: έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν μοναδικό πατέρα, αδελφό και θείο. Καλό σου ταξίδι, θείε μου. Θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις», έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.

Δείτε την ανάρτησή του:

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