Ένα χιουμοριστικό βίντεο με την μητέρα του, το οποίο μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral, δημοσίευσε στα social media πριν λίγες ώρες ο Σάκης Κατσούλης.

Να σημειώσουμε πως ο επιχειρηματίας σε λίγο καιρό να γίνει για πρώτη φορά πατέρας, καθώς η σύζυγός του Μαριαλένα Ρουμελιώτη είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, πρώτη φορά κάνει ένα τέτοιο σκετσάκι με την μητέρα του, της οποίας της έχει μεγάλη αδυναμία. Μέσα από το βίντεο βλέπουμε πόσο καλή σχέση έχουν μεταξύ τους, ενώ, δεν λείπουν και οι αστείες στιγμές.

Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε τον Σάκη Κατσούλη να πηγαίνει μαζί με την μητέρα του να διαλέξουν έπιπλα και υλικά για ανακαίνιση μπάνιου. Οι δυο τους όταν μπαίνουν στον χώρο και κοιτούν τις πολλές επιλογές που έχουν, η μητέρα του επιχειρηματία ενσαρκώνει άψογα την «Ελληνίδα μάνα» με αποτέλεσμα ο ίδιο να ακούει «κατσάδα» για τα όσα διαλέγει, με την μητέρα του να τονίζει ότι δεν έχει γούστο!

«Μάνα και γιος σε αποστολή: έπιπλο μπάνιου 🚿 Spoiler: μόνο ένας παίρνει αποφάσεις… και δεν είμαι εγώ» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Σάκης Κατσούλης. Το βίντεο αυτό φαίνεται να ενθουσίασε το κοινό του, με τα σχόλια να παίρνουν «φωτιά».

