Μια ιδιαίτερα γλυκιά στιγμή με τον γιο του μοιράστηκε ο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο απολαμβάνει τον νέο του ρόλο ως πατέρας.

Ο νικητής του Survivor επέλεξε να διηγηθεί στο μικρό του μια προσωπική ιστορία από το παρελθόν, με πρωταγωνίστρια τη σύντροφό του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Η αφήγησή του ταξίδεψε πίσω στο 2023, όταν οι δυο τους συμμετείχαν στο Survivor All Star και βρέθηκαν σε διαφορετικές ομάδες, αντιμετωπίζοντας ο ένας τον άλλον στα αγωνίσματα.

Όπως περιέγραψε ο Σάκης Κατσούλης, σε ένα από τα έπαθλα του παιχνιδιού οι παίκτες διεκδικούσαν μακαρόνια, με κάθε νικητή να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει δύο γεύσεις.

Εκείνη τη φορά, η δική του ομάδα έχασε, ενώ η ομάδα της Μαριαλένας ήταν εκείνη που κέρδισε το έπαθλο.

Το δώρο της Μαριαλένας που δεν ξέχασε ποτέ

Παρά τις διαφορετικές ομάδες στις οποίες βρίσκονταν, το ζευγάρι προσπαθούσε να συναντιέται κρυφά τα βράδια, μακριά από τα βλέμματα των υπόλοιπων παικτών.

«Κάθε βράδυ, χωρίς να είχαμε ρολόγια, λέγαμε “Γύρω στις 9-10 θα σε περιμένω στο σημείο”», είπε ο Σάκης Κατσούλης, εξηγώντας πως είχαν επιλέξει ένα σημείο ανάμεσα στις δύο καλύβες, σε μια περιοχή που είχε επηρεαστεί από τον τυφώνα του 2022.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως συνήθως έφτανε πρώτος στο ραντεβού τους, ενώ η Μαριαλένα καθυστερούσε λίγο περισσότερο. Εκεί, καθισμένοι σε έναν κορμό δέντρου, είχαν την ευκαιρία να μιλούν μακριά από τις κάμερες και την ένταση του παιχνιδιού.

Μια από εκείνες τις βραδιές, ο Σάκης τη ρώτησε αν είχε καταφέρει να του κρατήσει λίγο φαγητό από το έπαθλο. Αρχικά, εκείνη του απάντησε αρνητικά, όμως λίγο αργότερα άνοιξε την τσάντα της και του αποκάλυψε την έκπληξη που του είχε ετοιμάσει.

Μέσα είχε κρύψει λίγα μακαρόνια για εκείνον, μια μικρή κίνηση που έμελλε να μείνει χαραγμένη στη μνήμη του.

«Ήταν τα πιο όμορφα μακαρόνια που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάκης Κατσούλης, περιγράφοντας τη συγκινητική αυτή ανάμνηση στον γιο του.

Μέσα από αυτή την ιστορία, ο ίδιος μοιράστηκε μαζί του μια ξεχωριστή στιγμή από τη σχέση του με τη Μαριαλένα, θυμίζοντας πως ακόμη και οι πιο μικρές πράξεις αγάπης μπορούν να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη αξία.