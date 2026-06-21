Τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του φαίνεται πως βιώνει ο Σάκης Κατσούλης μετά τον ερχομό του πρώτου του παιδιού.

Ο νικητής του Survivor και η σύζυγός του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους τον γιο τους, ο οποίος γεννήθηκε στις αρχές Ιουνίου, με την καθημερινότητά τους να έχει αλλάξει ολοκληρωτικά.

Παρότι οι πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση του μωρού συνοδεύτηκαν από μια μικρή περιπέτεια με την υγεία της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, η οικογένεια έχει πλέον επιστρέψει στο σπίτι και απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές μαζί.

Ο Σάκης Κατσούλης δεν κρύβει τη συγκίνησή του για τον νέο του ρόλο και συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από την πατρότητα με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στα social media, δημοσίευσε μια φωτογραφία από το σαλόνι του σπιτιού του, όπου κρατά στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο του και τον κοιτάζει με εμφανή τρυφερότητα.

Govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον γιο τους