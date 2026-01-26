Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν την Κυριακή 25 Ιανουαρίου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους με μια λιτή, ιδιωτική τελετή. Πλαισιωμένοι από αγαπημένα πρόσωπα, οι δυο τους δεν έκρυβαν τη συγκίνησή τους, καθώς διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, περιμένοντας σε λίγο καιρό να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Το κλίμα ήταν γεμάτο χαρά για το ξεκίνημα της κοινής τους πορείας ως οικογένεια.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τα social media, φαίνεται η στιγμή που η νύφη φτάνει στην εκκλησία και ο γαμπρός την αντικρύζει για πρώτη φορά.

Ο επιχειρηματίας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την συγκίνησή του βλέποντας την γυναίκα της ζωής του ντυμένη νύφη, με τον ίδιο να της δίνει ένα παθιασμένο φιλί και να την αγκαλιάζει σφιχτά.

Δείτε το βίντεο:

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μετρούν 7 χρόνια σχέσης και ήταν μαζί πριν μπουν στο Survivor, χώρισαν και όταν μπήκαν στο παιχνίδι, εκείνος προσπάθησε να την προσεγγίσει και να την κερδίσει ξανά, καθώς είχε καταλάβει πως είναι η γυναίκα με την οποία ήθελε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του.

govastiletto.gr – Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά