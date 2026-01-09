Το 2026 μπήκε με τον πιο όμορφο τρόπο για τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι, που η σχέση του πέρασε από χίλια κύματα και δοκιμάστηκε μπροστά στις κάμερες, ολοκληρώνει την ευτυχία του με τον πιο γλυκό τρόπο, έχοντας ήδη μοιραστεί τον ενθουσιασμό του με τους χιλιάδες ακολούθους του.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκαναν και το gender reveal party, το πάρτι δηλαδή που μαθαίνουν οι ίδιοι και τα αγαπημένα τους πρόσωπα το φύλο του μωρού.

Μπροστά σ’ έναν εντυπωσιακό στολισμό με μπαλόνια, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έμαθαν ότι το μωρό που περιμένουν είναι αγόρι.

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσε ανήμερα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Σάκη Κατσούλη.

Η πρώην παίκτρια του Survivor μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους τη χαρμόσυνη είδηση, ανεβάζοντας στα social media ένα βίντεο, όπου κρατά την εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά της και δείχνει το θετικό τεστ εγκυμοσύνης.

